ايطاليا تسحق انجلترا وترسلها الى المستوى الثاني

وسجل هدف المباراة الوحيد لايطاليا اللاعب جياكومو راسبادوري ، في الدقيقة 68. من زمن المباراة.بهذا الفوز، رفع الآزوري رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المجر المتصدرة، ليتأجل حسم المتأهل إلى نصف النهائي للجولة الأخيرة، فيما تجمد رصيد إنجلترا عند نقطتين في قاع المجموعة.وبهزيمة ثالثة بعد اللتين تلقتهما أمام المجر 0-1 في أرض الأخيرة و0-4 بين جماهيرها، هبطت إنجلترا إلى المستوى الثاني لدوري الأمم قبل مواجهتها الاثنين مع غريمتها ألمانيا في "ويمبلي"، في وقت تحل إيطاليا ضيفة على المجر في بودابست.