4 أشياء رافقت المنتخب العراقي في لقاء عُمان ببطولة الأردن

نجح المنتخب العُماني في العبور إلى المباراة النهائية لبطولة الأردن، بعد اجتيازه المنتخب العراقي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 5-4.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، العُمانيون تقدموا أولًا بواسطة عمر المالكي، عند الدقيقة الـ82، وبعدها بدقيقتين عدّل أيمن حسين الكفة للفريق العراقي.وسيواجه منتخب عُمان، المنتخب الأردني، في العاصمة عمّان؛ لخوض المباراة النهائية، بينما سيلاقي المنتخب الوطني المنتخب السوري، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.وتُعَد هذه المباراة الأولى لراضي شنيشل، مدرب المنتخب العراقي، بعد توليه المهمة مؤقتًا لتدريب منتخب بلده، لحين تسمية مدرب أجنبي.شنيشل كان قد وعد الجماهير العراقية قبل خوض منافسات البطولة الودية بتقديم أفضل المستويات، والعودة بنتائج إيجابية لتعويض سلسلة الإخفاقات السابقة.عرفت قائمة العراق في لقاء اليوم ظهور عدد من العناصر الشابة الجديدة بقميص المنتخب الوطني للمرة الأولى، في مقدمتهم القادمون من الدوريات الأوروبية: ميرخاس دوسكي وآلاي قاسم وهيران محمد، إضافة إلى آسو رستم محترف السالمية الكويتي، وشهاب رزاق أحمد لاعب الكرخ، وحمزة عدنان مدافع القوة الجوية.ورفع مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، رصيده من الأهداف الدولية إلى 10 أهداف من أصل 52 مباراة رسمية، بعد تسجيله هدفًا في لقاء عُمان اليوم الجمعة 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.ويعتبر الآن أيمن حسين المهاجم الأساسي لمنتخب "أسود الرافدين" بعد ابتعاد زميله مهند علي (ميمي) بسبب الإصابة، واستبعاد علاء عباس لأسباب فنية.