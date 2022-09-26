العراق يهزم سوريا ويتوج ثالثاً في بطولة الأردن

تغلب منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الاثنين، على نظيره السوري بهدف نظيف في بطولة الأردن الدولية الودية.

وسجل هدف المباراة الوحيد، أيمن حسين في الدقيقة 26 من الشوط الأول. وبهذا الفوز يحرز منتخبنا الوطني المركز الثالث في البطولة، فيما تقام بعد دقائق مباراة تحديد المركز الاول والثاني بين منتخبي الأردن وعُمان.