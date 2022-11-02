https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436955-638029928795977843.jpeg
قريبا.. كاساس يصل الى بغداد لقيادة اسود الرافدين
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
كشف الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان، اليوم الأربعاء، أن الجهاز الفني إسباني بقيادة خيسوس كاساس سيصل بغداد قريباً، لإتمام صفقة قيادة أسود الرافدين في الاستحقاقات المقبلة.
وقال فرحان، خلال المؤتمر الأسبوعي الذي عقد اليوم: "المدرب الإسباني خيسوس كاساس، سيصل بغداد قريباً، رفقة جهازه المساعد الذي يضم 5 مدربين".
وأضاف: "ستكون المباريات الودية مع منتخبات المكسيك والإكوادور وكوستاريكا وفنزويلا، مفتاحا لمواصلة اللعب مع منتخبات عالمية متطورة".
وأوضح فرحان: "مباراة فنزويلا تم تأكيدها في العراق، وستقام في 20 أو 21 من تشرين الثاني الجاري ببغداد أو البصرة".
ونوه: "الاتحاد الآسيوي أبدى استعداده لتطوير ودعم دوري المحترفين العراقي".
وتابع فرحان: "إيرادات الاتحاد محدودة، وهناك عجز في رواتب الموظفين يتم تغطيتها من منحة وزارة الشباب".
وختم: "أجور الحكام تعتمد على إيرادات النقل التلفزيوني، حيث يخصص لهم 50% من الإيرادات والنصف الآخر يذهب للأندية".
يذكر أن المدرب المحلي راضي شنيشل، سيقود المنتخب العراقي بشكل مؤقت في مباراتي المكسيك والإكوادور بمدينتي جيرونا ومدريد في 9 و12 من تشرين الثاني الجاري.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا