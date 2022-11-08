إيتو: سنحرز كأس العالم بعد الفوز على المغرب في النهائي

وقال إيتو في تصريحات أبرزتها صحيفة "OUEST" الفرنسية في رد على تساؤل بشأن إمكانية فوز منتخب بلاده في كأس العالم: "لا أفهم لماذا لا نتمكن من الفوز بها؟".وأضاف: "أفريقيا دائما ما كان لديها لخوض بطولات كأس العالم بشكل رائع ولكننا لم نظهر أفضل وجه لنا حتى الآن، على مدار السنين اكتسبت الفرق الأفريقية المزيد والمزيد من الخبرة، وأعتقد أنهم مستعدون ليس فقط للمشاركة في كأس العالم ولكن أيضا للتتويج باللقب، أنت بحاجة فقط إلى إعداد جيد وأفكار قوية وقليل من الجنون".وأوضح إيتو: "أتوقع تتويج منتخب الكاميرون بكأس العالم 2022 على حساب المغرب في المباراة النهائية".يذكر أن الإنجاز الأبرز في تاريخ المنتخبات الأفريقية هو وصول غانا لربع نهائي كأس العالم 2010 والسنغال لنفس الدور في 2002.ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة بجانب كل من البرازيل وسويسرا وصربيا.بينما سيلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة بجانب كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا.