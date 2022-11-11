الفيفا يتخذ إجراء بحق المنتخب الدنماركي قبيل مونديال قطر

السومرية نيوز – رياضة

كشف الرئيس التنفيذي للاتحاد الدنماركي لكرة القدم، جاكوب جنسن، أن منتخب بلاده منع من ارتداء قمصان تحمل رسالة مؤيدة لحقوق الإنسان خلال المشاركة في بطولة مونديال قطر 2022.



وقال جنسن، في مقابلة مع صحيفة (DR Sporten) الدنماركية، إن "القمصان كانت تحمل رسالة (حقوق الإنسان للجميع) لكننا تلقينا رسالة من الفيفا مفادها بأن قميص التدريب الذي اعتقدنا أنه يجب على اللاعبين إجراء التدريبات به، تم رفضه لأسباب فنية".

وأضاف: "نحن نعتقد أن رسالة حقوق الإنسان للجميع هي رسالة عالمية وليست دعوة سياسية، لكن يجب أن تكون شيئاً يمكن أن يدعمه جميع الناس".

ويلتزم الفيفا بقوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وينص قانون مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن "الأدوات يجب ألا تحتوي على أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية".