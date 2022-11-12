قبيل المونديال.. مباريات قوية في ملاعب اوروبا

السومرية نيوز – رياضة



تقام اليوم السبت 12-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهات قوية بالدوري الإنجليزي قبل انطلاق كأس العالم 2022، عندما يستضيف فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره ساوثهامتون، ويلتقي وولفرهامبتون مع أرسنال الذي يلعب مع النجم المصري محمد النني، ومان سيتي ضد برينتفورد.





مانشستر سيتي ×برينتفورد- الساعة 3:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بورنموث× إيفرتون– الساعة 6 مساء

ليفربول× ساوثهامتون– الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نوتينجهام فورست× كريستال بالاس – الساعة 6 مساء

توتنهام× ليدز يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

وست هام يونايتد× ليستر سيتي – الساعة 6 مساء

نيوكاسل يونايتد× تشيلسي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

وولفرهامبتون× أرسنال- الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي× أودينيزي– الساعة 5 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

سامبدوريا× ليتشي - الساعة 8 مساء

بولونيا× ساسولو- الساعة 10:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن × شتوتجارت- الساعة 5:30 مساء

هوفنهايم × فولفسبورج- الساعة 5:30 مساء

أوجسبورج × بوخوم- الساعة 5:30 مساء

هيرتا برلين × كولن- الساعة 5:30 مساء

فيردر بريمن × لايبزيج- الساعة 5:30 مساء

شالكه 04 × باير ميونخ- الساعة 8:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس× كليرمون فوت 63- الساعة 7 مساء

رين× تولوز- الساعة 11 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي

فناربخشة × جيرسونسبور- الساعة 4 مساء

إسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 7 مساء





مواعيد مباريات كأس إسبانيا

اوتول × ريال مايوركا- الساعة 8:30 مساء

سانتا اماليا × فياريال- الساعة 11 مساء

ألمازان × أتلتيكو مدريد- الساعة 12 مساء مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةمانشستر سيتي ×برينتفورد- الساعة 3:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumبورنموث× إيفرتون– الساعة 6 مساءليفربول× ساوثهامتون– الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumنوتينجهام فورست× كريستال بالاس – الساعة 6 مساءتوتنهام× ليدز يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumوست هام يونايتد× ليستر سيتي – الساعة 6 مساءنيوكاسل يونايتد× تشيلسي – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumوولفرهامبتون× أرسنال- الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةنابولي× أودينيزي– الساعة 5 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1سامبدوريا× ليتشي - الساعة 8 مساءبولونيا× ساسولو- الساعة 10:45 مساءمواعيد مباريات الدوري الألمانيباير ليفركوزن × شتوتجارت- الساعة 5:30 مساءهوفنهايم × فولفسبورج- الساعة 5:30 مساءأوجسبورج × بوخوم- الساعة 5:30 مساءهيرتا برلين × كولن- الساعة 5:30 مساءفيردر بريمن × لايبزيج- الساعة 5:30 مساءشالكه 04 × باير ميونخ- الساعة 8:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيلانس× كليرمون فوت 63- الساعة 7 مساءرين× تولوز- الساعة 11 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيفناربخشة × جيرسونسبور- الساعة 4 مساءإسطنبول باشاك شهير× جالاتا سراي- الساعة 7 مساءمواعيد مباريات كأس إسبانيااوتول × ريال مايوركا- الساعة 8:30 مساءسانتا اماليا × فياريال- الساعة 11 مساءألمازان × أتلتيكو مدريد- الساعة 12 مساء