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"لا احترم مدربي".. رونالدو يخرج عن صمته ويفتح النار على 3 شخصيات

رياضة

2022-11-14 | 00:38
&quot;لا احترم مدربي&quot;.. رونالدو يخرج عن صمته ويفتح النار على 3 شخصيات
1,938 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أجرى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد مقابلة مع الإعلامي بيرس مورجان فتح فيها النار على ناديه وزميله السابق واين روني.

ولا يعيش كريستيانو رونالدو أفضل أوقاته خلال الموسم الجاري 2022-2023، ليقوم بوصف الفترة التي يعيشها حاليا مع ناديه بالأصعب في حياته على الصعيدين المهني والشخصي.

وأشار رونالدو إلى أنه يشعر "بالخيانة" من الطريقة التي يتم معاملته به من قبل مانشستر يونايتد، كما أعرب عن انزعاجه من أنه أصبح "كبش فداء" يلقى اللوم عليه في كل ما حدث بشكل خاطئ في النادي، ويعتقد أنه يتم إجباره الآن على الرحيل.

ماذا قال رونالدو عن تين هاج؟
وقال رونالدو، عن إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الذي عاقبه بالإيقاف الشهر الماضي: "أنا لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام، إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدًا".

وكان رونالدو رفض المشاركة كبديل في مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي، ليقوم تين هاج بمعاقبته باستبعاده من قائمة الفريق في المباراة التالية أمام تشيلسي، قبل أن تتم تصفية الأجواء بينهما بسرعة.

وعن تولي المدرب السابق رالف رانجنيك مهمة تدريب مانشستر يونايتد، بعدما كان بعيدا عن التدريب، علَّق النجم البرتغالي قائلا: "إذا لم تكن مدربًا من الأساس.. فكيف لك أن تدير ناديًا بحجم اليونايتد؟ لم أسمع به من قبل".

هجوم رونالدو على روني
وتطرق رونالدو للحديث عن بعض أشد منتقديه مثل زميله السابق واين روني، الذي هاجم الدون البرتغالي علنًا في أكثر من مناسبة، وحث يونايتد على التخلص منه.

وقال رونالدو خلال مقابلته مع بيرس مورجان التي نشرت صحيفة "صن" أجزاء منها: "لا أعرف حقا لماذا ينتقدني (روني) بشدة، ربما لأنه أنهى مسيرته وما زلت ألعب في مستوى عالٍ".

وأضاف كريستيانو ضاحكا: "لن أقول إنني أبدو أفضل منه، لأن هذا صحيح".


ماذا قال رونالدو عن مانشستر يونايتد؟
ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد لينتقل إلى ريال مدريد في 2009، قبل أن يعود بطريقة مفاجئة إلى أولد ترافورد من جديد في صيف 2021.

غير أن الدون البرتغالي انتقد عدم تطور ناديه طوال تلك الفترة قائلا: "التقدم كان صفرًا، منذ رحيل السير أليكس فيرجسون (مدرب الفريق الأسبق)، لم أر أي تطور في النادي، لم يتغير شيء".

وتابع: "فيرجسون يعرف أفضل من أي شخص آخر أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه، هو يعرف، الجميع يعلم، الأشخاص الذين لا يرون ذلك، هذا لأنهم لا يريدون رؤيته، هم عميان".

وواصل: "أعتقد أن الجماهير يجب أن تعرف الحقيقة، أريد الأفضل للنادي، لهذا السبب أتيت إلى مانشستر يونايتد، لكن لديك بعض الأشياء في الداخل والتي لا تساعدنا في الوصول إلى المستوى الأعلى مثل السيتي وليفربول وحتى الآن أرسنال".

وأكمل: "ناد بهذا البعد يجب أن يكون على رأس الشجرة في رأيي وهم ليسوا كذلك للأسف".

وأردف رونالدو: "اتبعت قلبي، قال لي السير أليكس فيرجسون (من المستحيل أن تأتي إلى مانشستر سيتي)، فقلت له (حسنًا)".

وأتم رونالدو تصريحاته قائلا أن الأمر سيتطلب تغييرات جذرية لإعادة يونايتد للمنافسة مرة أخرى: "عليك تدميرها لإعادة بنائها، وإذا بدأوا بالتضحية بي فهذه ليست مشكلة بالنسبة لي، أنا أحب مانشستر يونايتد، أحب الجماهير، فهم دائمًا بجانبي".
 

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