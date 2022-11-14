هالاند في الصدارة.. ترتيب الحذاء الذهبي حسب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى

ويملك إرلينغ هالاند، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، 36 نقطة من 18 هدفا، وهو نفس رصيد النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت، الذي يحتل المركز الثاني وأنهى لقاءات الموسم بنهاية الدوري النرويجي.ويحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، متصدر هدافي الدوري الإسباني وحامل لقب الموسم الماضي، المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 13 هدفا.فيما يحتل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، ومواطنه كريستوفر نكونكو، مهاجم لايبزيغ، متصدر هدافي الدوري الألمانيالألماني، والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، المركز الخامس، برصيد 24 نقطة من 12 هدفا.وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، ومن المتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا ضخما بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباريات، المقررة إقامتها على 8 استادات تم تجهيزها لاستضافة العرس العالمي.ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى:1- النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 36 نقطة - 18 هدفا.2- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 26 نقطة - 13 هدفا.3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام): 24 نقطة - 12 هدفا.4- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): 22 نقطة - 11 هدفا.5- الألماني نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، والإنجليزي إيفان توني (برينتفورد)، والفرنسي ماركوس تورام (بروسيا مونشتغلادباخ): 20 نقطة - 10 أهداف.طريقة احتساب نقاط الحذاء الذهبي:- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.- باقي الدوريات ما تحت المرتبة 22: عدد الأهداف يساوي عدد النقاط.