رونالدو بشأن مونديال قطر: تحدٍ جديد سنخوضه

وصرح الدون في تصريحات صحفية قائلا: "إنه تحد جديد، وأنا أتطلع إلى ذلك، وكذلك زملائي واللاعبين الآخرين الذين تحدثت إليهم، جميعهم متحمسون وأنا متحمس، ستكون كأس العالم الخامسة لي وأنا ممتن حقًا لإتاحة الفرصة لي للعب في نسخة أخرى".واضاف: "الطقس بالنسبة لي لن يكون مشكلة، نحن جاهزون، بصفتنا لاعبي كرة قدم محترفين، نحن قادرون على اللعب في جميع الظروف، سيكون الأمر جيدًا لأنني أفضل الطقس الدافئ، لذلك لن تكون مشكلة كبيرة بالنسبة لي، آمل أن تكون كأس العالم أفضل من أي وقت مضى، أنا أؤمن بذلك".