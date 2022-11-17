على رأسهم ميسي.. منتخب "التانغو" في قطر

وظهرت على البعثة الأرجنتينية، حالة الحماس، والتفاؤل، قبل المشاركة في هذا الحدث المهم والمنتظر.وحطّت طائرة منتخب الـ"تانغو" في الدوحة آتية من أبو ظبي حيث خاضت الأرجنتين مباراة استعدادية مع الإمارات وفازت بخماسية نظيفة، رافعة رصيدها إلى 36 مباراة توالياً من دون خسارة.وستكون هذه النسخة من كأس العالم المشاركة المونديالية الأخيرة لميسي (35 عاماً) الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية، في وقت تبرز فيه الأرجنتين في طليعة المرشحين لإحراز اللقب.ويخوض "ألبيسيليستي" أولى مبارياته في مونديال قطر أمام السعودية الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً المكسيك وبولندا.