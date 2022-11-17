التعادل يحسم مباراة منتخبنا A وB في جذع النخلة

حسم التعادل الايجابي مباراة منتخبنا A وB في ملعب "جذع النخلة" بمحافظة البصرة.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب سجلهما أيمن حسين وحسن عبد الكريم.

وكان من المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني اليوم الخميس، مباراة ودية مع نظيره الكوستاريكي في البصرة، إلا أن الأخير اشترط عدم وضع اختام على جوازات لاعبيه بعد دخولهم من الكويت، الامر الذي دفع بالعراق الى رفض دخوله، بعدها لجأ مدرب العراق كاساس الى تقسيم المنتخب الى منتخبين وإقامة مباراة بينهما.