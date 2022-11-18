للمرة الأولى.. رونالدو يكشف كواليس العرض السعودي ويحدد سبب رفضه

وواصل: "كنت سعيدًا هنا لأكون صريحًا، لقد كنت متحمسًا للقيام بموسم رائع هنا (في يونايتد).. لكنهم يواصلون تكرار أن لا أحد يريد كريستيانو.. كيف لا يريدون لاعبًا سجل 32 هدفًا العام الماضي، بما في ذلك مع المنتخب الوطني؟".وبخصوص كيفية رفض العرض السعودي، أجاب رونالدو: "كان الأمر صعبًا، اعتقدت أنني سعيد جدًا هنا، وأنني ما زلت قادرًا على تسجيل الأهداف.. ما زلت أعتقد أنني يمكنني تسجيل العديد والعديد من الأهداف ومساعدة الفريق.. أنا قادر على مساعدة المنتخب الوطني، وحتى مانشستر يونايتد".وأردف: "بالطبع، النقد موجود في كل الأوقات.. آه إنه يبلغ من العمر 37 عامًا، إنه ليس اللاعب الذي كان عليه.. لكني أريد أن أرى ما إذا كان شخص ما في سني، يمكنه الحفاظ على المستوى الذي أُظهره.. نعم، في هذه اللحظة، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، وأعتقد أنني سأخوض كأس عالم مذهلة.. أنا مستعد جسديًا وذهنيًا".وعن علاقته حاليًا بالمدرب التاريخي للشياطين الحمر، السير أليكس فيرجسون، أجاب: "لم أتحدث معه منذ شهر واحد، لكنه دائمًا في صفي.. هو دائمًا يفهمني.. إنه يعرف ذلك، يعرف أفضل من أي شخص آخر أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه".وتابع: "هو يعرف.. الجميع يعلم.. الناس الذين لا يعتقدون ذلك لا يريدون تصديق الأمر.. مانشستر يونايتد ملك للجماهير، وعليهم أن يعرفوا الحقيقة، البنية التحتية ليست جيدة.. يجب أن يتغير الوضع.. إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون يونايتد كما كان في عهد فيرجسون وديفيد جيل".*هجوم لاذعوشن رونالدو، هجوما شرسا على ملاك النادي، عائلة جليزر، معتبرا أنهم لا يكترثون بنجاح الفريق على المستوى الرياضي.وخلال الجزء الثاني من مقابلته مع الصحفي البريطاني، بيرس مورجان، كان رونالدو صريحا عند سؤاله عن رأيه في عائلة جليزر، حيث قال: "لا يهمهم النادي.. كما تعلمون، يونايتد نادٍ صاحب قيمة تسويقية.. سيحصلون على المال من ذلك، لكنهم لا يحصلون عليه حقًا من الرياضة".وواصل: "لم أتحدث إليهم منذ عدت.. اللاعبون يريدون الأفضل من النادي، ولهذا السبب عدت، ولهذا أحب النادي.. لكن الأشياء داخل يونايتد لا تساعده في الوصول إلى المستوى الأعلى، مثل مانشستر سيتي وليفربول، وآرسنال الآن.. سيكون من الصعب على يونايتد أن يكون في قمة اللعبة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة بهذا الهيكل".*الميركاتو الشتويويجهل رونالدو كيف سيكون وضعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث قال: "من الصعب معرفة ذلك الآن، لأني أركز حاليا على المونديال.. ربما تكون نهائيات كأس العالم الأخيرة لي، ولا أعرف ما سيحدث بعدها".وأضاف: "كما أخبرتك من قبل، وسأقول مرة أخرى، سيظل المشجعون دائمًا في قلبي، وآمل أن يكونوا بجانبي.. حتى لو عدت، أو إذا لم أعد (إلى مانشستر يونايتد)، لا أحد كامل.. هذا جزء من كوننا بشرًا.. سأرتكب الأخطاء دائمًا".واستطرد: "حافزي ليس كما كان قبل بضعة أشهر، لا أقول إنني بحاجة إلى تحدٍ جديد، سنرى.. أركز على كأس العالم.. ربما يكون من الجيد بالنسبة لي ومانشستر يونايتد أن يفتح كل منا فصلا جديدا.. لكن إذا عدت، آمل أن يتركني الناس أتألق، كما فعلت في الأندية الأخرى خلال السنوات الماضية".