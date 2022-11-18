الأكثر تهديفاً ومشاركة.. أرقام قياسية في مونديال قطر 2022

ونشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعض الأرقام اللافتة عشية انطلاق نهائيات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم.203إنه طول الحارس الهولندي أندريس نوبرت الذي سيكون أطول اللاعبين المشاركين في المونديال القطري، متقدما على نظيريه الحارسين الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (202) والبلجيكي تيبو كورتوا (200)، فيما يتصدر المدافع الأسترالي هاري سوتار (198) لائحة أطول لاعبي الميدان.وعندما يلتقي كورتوا وبلجيكا مع المغرب في المونديال ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، سيكون حارس ريال مدريد الإسباني بمواجهة لاعب الوسط إلياس الشاعر (164)، ليكون فارق الطول بينهما 36 سنتيمترا. ويبقى أكبر فارق في الطول خلال كأس العالم في القرن الحالي 39 سنتم بين العملاق المونتينغري نيكولا جيغيتش والعاجي باكاري كونيه خلال مونديال ألمانيا 2006.163ستكون الدوريات الإنكليزية ممثلة في مونديال قطر بـ163 من أصل 831 لاعبا مشاركا في النهائيات، أي ما مجموعه 19.6 في المئة من العدد الإجمالي، ما يشكل قرابة ضعف عدد ممثلي الدوري الثاني من بعده وهو الإسباني بـ86 لاعبا. وكان الدوري الممتاز ممثلا في نسخة روسيا 2018 بأكبر عدد أيضا (124 من أصل 736، أي ما مجموعه 16,9 في المئة).117سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 117 هدفا مع منتخب بلاده، أي أكثر من مجموع ما سجله جميع اللاعبين الـ26 في تشكيلات 15 منتخبا مشاركا في النهائيات: أستراليا، الكاميرون، الإكوادور، غانا، اليابان، كوريا الجنوبية، المغرب، هولندا، السعودية، السنغال، صربيا، إسبانيا، تونس، الولايات المتحدة وويلز.40سيتجاوز الحارس المكسيكي ألفريدو تالافيرا حاجز الأربعين بـ63 يوما عندما تنطلق النهائيات، ما يجعله اللاعب الأكبر عمرا في مونديال قطر. وفي حال حصل على فرصته الضئيلة بالمشاركة في ظل وجود المخضرم الآخر غييرمو أوتشوا (37 عاما)، سيصبح تالافيرا ثامن لاعب أربعيني يشارك في النهائيات بعد نظرائه الإيطالي دينو زوف، الإيرلندي الشمالي بات جينينغز، الإنكليزي بيتر تشيلتون، التونسي علي بومنيجل، الكولومبي فريد موندراغون، المصري عصام الحضري والمهاجم الكاميروني روجيه ميلا.ويأتي من بعد تالافيرا من حيث العمر في النهائيات القطرية وفي التاسعة والثلاثين كل من لاعب الوسط الكندي أتيبا هاتشينسون، قلب الدفاع البرتغالي بيبي، حارس اليابان إيجي كاواشيما، الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش وحارس هولندا ريمكو باسفير تواليا من حيث تراتبية العمر.ويبقى ميلا أكبر لاعب ميدان في تاريخ النهائيات، إذ كان يبلغ 42 عاما وشهرا و8 أيام خلال ظهوره الأخير في كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة.في قطر، سيكون هاتشينسون أكبر لاعب ميدان، حيث يتقدم المولود في 8 فبراير 1983 بفارق 18 يوما على بيبي.26ستكون قطر المضيفة وجارتها السعودية البلدين الوحيدين اللذين يضمان لاعبين محترفين جمعيهم في الدوري المحلي. وكانت إنكلترا المنتخب الوحيد الذي يلعب بلاعبين محليين في مونديال روسيا 2018، لكنها تنازلت عن هذه الميزة في المونديال الحالي نتيجة إدراج لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني جود بيلينغهام في تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت.18سيكون يوسوفا موكوكو أصغر لاعب في مونديال قطر، إذ يحتفل المهاجم الألماني بميلاده الثامن عشر في افتتاح النهائيات الأحد، ليتجاوز بذلك الدنماركي كريستيان إريكسن على لائحة أصغر لاعبي القارة الأوروبية في النهائيات، خلف الإيرلندي الشمالي نورمان وايتسايد الذي كان يبلغ 17 عاما و41 يوما حين واجه يوغوسلافيا في مونديال إسبانيا 1982.وسيكون موكوكو بين ستة لاعبين في الثامنة عشرة من عمرهم خلال هذه النسخة، إلى جانب الأسترالي غارانغ كوول، الإسباني غافي، الكوستاريكي جيويسون بينيت، المغربي بلال الخنوس، والغاني اسحاقو عبدول فاتاوو. وكان الجناح الأسترالي دانيال أرزاني عن 19 عاما و5 أشهر أصغر لاعب في نهائيات روسيا 2018.17وسيكون بايرن ميونيخ الألماني النادي الأكثر تمثيلا في النهائيات بـ17 لاعبا، حيث يتوزع لاعبوه على منتخبات الكاميرون، كندا، كرواتيا، فرنسا، المغرب، هولندا، السنغال، وألمانيا بطبيعة الحال. ويأتي من بعده برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي بواقع 16 لاعبا لكل منهما.10يمثل فرنسا في نهائيات قطر 10 لاعبين من الذين كانوا في تشكيلة 2018 التي أحرزت اللقب على حساب كرواتيا، وهم الحراس هوغو لوريس وستيف مانداندا وألفونس أريولا، إضافة إلى عثمان ديمبيليه، أوليفيه جيرو، أنطوان غريزمان، لوكاس هرنانديز، كيليان مبابي، بنجامان بافار ورافايل فاران. في 2014، اصطحب مدرب إسبانيا فيسنتي دل بوسكي معه 16 لاعبا من التشكيلة التي أحرزت اللقب قبلها بأربعة أعوام، فيما تمثلت ألمانيا قبل أربعة أعوام بتسعة لاعبين من تشكيلة أبطال 2014.10الألماني توماس مولر هو أكثر اللاعبين تهديفا في كأس العالم من ضمن المشاركين في النسخة الحالية بعشرة أهداف، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو (7)، الأوروغوياني لويس سواريس (7)، الإنكليزي هاري كاين (6)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (6) والبرازيلي نيمار (6).ويملك مولر فرصة التقدم في لائحة أفضل هدافي النهائيات، إذ لا يفصله عن المركز الثالث الذي يحتله مواطنه "المدفعجي" الراحل غيرد مولر سوى أربعة أهداف، فيما يتصدر مواطنه الآخر ميروسلاف كلوزه اللائحة بـ16 أمام ظاهرة البرازيل رونالدو (15).سيخوض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم، هم المكسيكيان أندريس غواردادو والحارس غييرمو أوتشوا، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ليعادلوا بذلك انجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون والألماني لوتار ماتيوس.