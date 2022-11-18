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تصريحات رونالدو.. برونو يكشف حقيقة الخلاف واليونايتد: سنتخذ الخطوات "الرادعة"

رياضة

2022-11-18 | 06:30
تصريحات رونالدو.. برونو يكشف حقيقة الخلاف واليونايتد: سنتخذ الخطوات &quot;الرادعة&quot;
1,887 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
أكد البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه "ليس لديه مشكلة" مع مواطنه كريستيانو رونالدو، على الرغم من مقطع "فيديو المصافحة" الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن كل تركيزه حاليا على المونديال، والحديث عن أوضاع النادي مؤجل إلى ما بعد 18 ديسمبر تاريخ نهائي كأس العالم قطر 2022.

وأظهر مقطع فيديو انتشر هذا الأسبوع فرنانديز وهو يستقبل رونالدو استقبالا فاترا، بعد أن حضرا معسكر منتخب البرتغال استعدادا لكأس العالم، ومع ذلك، أصر فرنانديز على أن المقطع كان مضللا وأن نسخة أخرى من الفيديو بالصوت أظهرت أن الاثنين كانا يتشاركان نكتة.

وربطت تقارير إعلامية مقطع الفيديو المتداول بوجود خلاف بين اللاعبين، خاصة بعد تصريحات رونالدو خلال مقابلته مع بيرس مورغان على قناة "توك تي في"، والتي انتقد فيها بشدة نادي مانشستر يونايتد، وهاجم فيها ملاك النادي الإنجليزي، وادّعى أنه شعر بالخيانة من قبل النادي، وقال إنه لا يحترم المدرب إريك تن هاغ.

ونقل موقع "ESPN" عن فيرنانديز قوله: "أنا لم أشاهد الحوار، كما قلت من قبل، ليس لدي مشكلة مع أي شخص. أقوم بعملي فحسب.. عليّ التركيز لتقديم أفضل ما لدي، الشيء الأساسي هنا في ذهني هو المنتخب الوطني، لذلك علينا جميعا أن نركز على كأس العالم".

وتابع في حديثه عن رونالدو: "ليس لديك فرصة للعب كأس العالم عدة مرات، كريستيانو قدم أداء جيدا ليشارك فيها خمس مرات، ستكون هذه هي المرة الخامسة له. الجميع يريد تقديم أفضل ما لديهم للفريق".

وختم فرنانديز تصريحاته بقوله: "هذا هو المنتخب الوطني، نحن الآن مع البرتغال، مانشستر يونايتد سيكون محور تركيزي بعد كأس العالم، بعد 18 ديسمبر".

ورد مانشستر يونايتد في بيان رسمي على تصريحات لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال مانشستر يونايتد في بيانه: "بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح خطوات مناسبة ردًا على مقابلة كريستيانو رونالدو الإعلامية الأخيرة".

وأضاف: "لن ندلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها".

وهاجم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، ملاك النادي (عائلة جليزر) وأشار إلى أنهم لا يهتمون بنجاح الفريق على المستوى الرياضي.

وقال رونالدو في الجزء الثاني من المقابلة مع الصحفي البريطاني، بيرس مورجان: "لا يهمهم (الملّاك) النادي، مانشستر يونايتد نادٍ صاحب قيمة تسويقية، سيحصلون على المال من ذلك، لكنهم لا يحصلون عليه حقًا من الرياضة".

وأضاف: "لم أتحدث إليهم منذ عدت، اللاعبون يريدون الأفضل من النادي، ولهذا السبب عدت، ولهذا أحب النادي، لكن الأشياء داخل مانشستر يونايتد لا تساعده في الوصول للمستوى الأعلى، مثل مانشستر سيتي وليفربول، وآرسنال الآن، سيكون من الصعب على مانشستر يونايتد أن يكون في قمة اللعبة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة بهذا الهيكل".
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