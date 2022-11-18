خلال مونديال قطر.. برشلونة يحقق رقماً استثنائياً

وذكر النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن النادي حقق رقما استثنائيا بعد استدعاء أليخاندرو بالدي، الظهير الأيسر للفريق، لقائمة إسبانيا المشاركة بالمونديال.وأضاف أن هناك 17 لاعبا من صفوف الفريق يشاركون مع منتخبات بلادهم المختلفة بكأس العالم، ليصبح برشلونة صاحب أكبر عدد من اللاعبين المشاركين بالبطولة من ناد واحد في نسخة المونديال عبر التاريخ، في رقم قياسي عبر تاريخ المسابقة.ويشارك في المونديال من الفريق الكتالوني، كل من (تير شتيجن، أراخو، بوسكيتس، ديمبلي، بيدري، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، فيران توريس، ديباي، كريستينسن، ألبا، دي يونج، رافينيا، كوندي، إريك جارسيا، بالدي، جافي) مع منتخبات بلادهم المختلفة.