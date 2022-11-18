"فيفا" يعد بتقنية تجعل قرارات الحكام اسرع واكثر دقة في المونديال

وقال "كولينا" للصحفيين في بيان قبل انطلاق البطولة في قطر "هذه التكنولوجيا تمنحنا إمكانية التصرف بشكل أسرع وأكثر دقة فيما يخص حالات التسلل".وأضاف: "لأكون واضحًا، أن نكون أسرع لا يعني التقييم فورًا، ستكون المدة أقصر من الآن بالتأكيد، لكن لا يمكننا الرد في ثانية واحدة، وأود أن أشدد على أن القرار النهائي يخص دائمًا حكم المباراة، فيما يتعلق بنظام حكم الفيديو المساعد يرجع الأمر لحكم الفيديو، داخل الملعب ترجع القرارات للحكم الرئيس".وسترصد 12 كاميرا في كل استاد 29 نقطة من جسد كل لاعب، وسيرسل جهاز استشعار بيانات إلى غرفة عمليات حكم الفيديو 500 مرة في الثانية لتحقيق أعلى درجات الدقة في التقييم عند تمرير الكرة.وجرب الفيفا التكنولوجيا الجديدة بالفعل في بطولتين وفي مباريات تجريبية في كل الاستادات التي تستضيف مباريات كأس العالم.