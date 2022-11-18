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"فيفا" يعلن رسميا عن حكم مباراة الافتتاح لمونديال قطر
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن اختيار الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 بين قطر المضيفة والإكوادور الأحد المقبل على إستاد البيت في مدينة الخور.
وقال "الفيفا" في بيان: "بعمر السادسة والأربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010. كان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018".
وتشارك قطر في كأس العالم 2022 بحكم استضافتها النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، فيما تخوض الاكوادور النهائيات للمرة الرابعة.
ووقع المنتخبان في مجموعة أولى تضم هولندا الوصيفة ثلاث مرات والسنغال بطلة إفريقيا التي تلقت صفعة موجعة بإصابة نجمها ساديو ماني ثاني أفضل لاعب في العالم لعام 2022 وأفضل لاعب إفريقي.