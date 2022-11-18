"فيفا" يعلن رسميا عن حكم مباراة الافتتاح لمونديال قطر

وقال "الفيفا" في بيان: "بعمر السادسة والأربعين، هو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010. كان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018".وتشارك قطر في كأس العالم 2022 بحكم استضافتها النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، فيما تخوض الاكوادور النهائيات للمرة الرابعة.ووقع المنتخبان في مجموعة أولى تضم هولندا الوصيفة ثلاث مرات والسنغال بطلة إفريقيا التي تلقت صفعة موجعة بإصابة نجمها ساديو ماني ثاني أفضل لاعب في العالم لعام 2022 وأفضل لاعب إفريقي.