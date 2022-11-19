بينها تحقيق لاعب 3 بطولات.. أرقام قياسية يصعب كسرها في كأس العالم

ومنذ انطلاق بطولة كأس العالم عام 1930 في أوروجواي، تحققت العديد من الأرقام القياسية التي يصعب تحطيمها على كافة الأصعدة.ويتم تسليط الضوء على 4 أرقام قياسية يصعب تحطيمها في مونديال قطر 2022.يمتلك الروسي أوليج سالينكو، رقما صامدا يصعب تحطيمه منذ نسخة كأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.سالينكو استطاع أن يسجل "ميجا هاتريك" 5 أهداف في شباك منتخب الكاميرون، ليصبح أكثر لاعب يسجل في مباراة واحدة، والتي شهدت فوز بلاده 6-1.في نفس المباراة، تمكن الكاميروني روجيه ميلا من تسجيل هدف الكاميرون الوحيد ضد روسيا، ليصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم.ميلا حقق هذا الرقم بعمر الـ42 عاما و39 يوما، وهو رقم لم يتم تحطيمه حتى الآن منذ مونديال أمريكا 1994.الفرنسي جاست فونتين هو أكثر لاعب سجل أهدافا في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم، وذلك عندما أحرز 13 هدفا في مونديال السويد 1958.ومنذ ذلك الحين، لم يستطع أي لاعب في تحقيق ما فعله النجم الفرنسي، حيث حاول جيرد مولر، أسطورة ألمانيا الوصول له، لكنه توقف عند 10 أهداف في عام 1970.يعد البرازيلي بيليه أحد الأسماء التي حفرت اسمها في تاريخ كأس العالم، بسبب الأرقام القياسية التي حققها رفقة "السامبا".بيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي استطاع التتويج بكأس العالم خلال 3 نسخ، وذلك أعوام 1958 و1962 و1970.