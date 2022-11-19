Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بدء جلسة مجلس النواب – عاجل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بينها تحقيق لاعب 3 بطولات.. أرقام قياسية يصعب كسرها في كأس العالم

كأس العالم فيفا 2022

2022-11-19 | 00:29
بينها تحقيق لاعب 3 بطولات.. أرقام قياسية يصعب كسرها في كأس العالم
954 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة كأس العالم 2022 في قطر، حيث تبدأ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومنذ انطلاق بطولة كأس العالم عام 1930 في أوروجواي، تحققت العديد من الأرقام القياسية التي يصعب تحطيمها على كافة الأصعدة.

ويتم تسليط الضوء على 4 أرقام قياسية يصعب تحطيمها في مونديال قطر 2022.

أوليج سالينكو
يمتلك الروسي أوليج سالينكو، رقما صامدا يصعب تحطيمه منذ نسخة كأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

سالينكو استطاع أن يسجل "ميجا هاتريك" 5 أهداف في شباك منتخب الكاميرون، ليصبح أكثر لاعب يسجل في مباراة واحدة، والتي شهدت فوز بلاده 6-1.

روجيه ميلا
في نفس المباراة، تمكن الكاميروني روجيه ميلا من تسجيل هدف الكاميرون الوحيد ضد روسيا، ليصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم.

ميلا حقق هذا الرقم بعمر الـ42 عاما و39 يوما، وهو رقم لم يتم تحطيمه حتى الآن منذ مونديال أمريكا 1994.

جاست فونتين
الفرنسي جاست فونتين هو أكثر لاعب سجل أهدافا في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم، وذلك عندما أحرز 13 هدفا في مونديال السويد 1958.

ومنذ ذلك الحين، لم يستطع أي لاعب في تحقيق ما فعله النجم الفرنسي، حيث حاول جيرد مولر، أسطورة ألمانيا الوصول له، لكنه توقف عند 10 أهداف في عام 1970.

بيليه
يعد البرازيلي بيليه أحد الأسماء التي حفرت اسمها في تاريخ كأس العالم، بسبب الأرقام القياسية التي حققها رفقة "السامبا".

بيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي استطاع التتويج بكأس العالم خلال 3 نسخ، وذلك أعوام 1958 و1962 و1970.

رياضة

كأس العالم فيفا 2022

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية
Play
السوداني يعلن بدء العمل بمشروع توسعة مصفى الشنافية
03:51 | 2022-11-19
الحكومة تستجيب سريعا لمناشدة أهالي الفضيلية
Play
الحكومة تستجيب سريعا لمناشدة أهالي الفضيلية
04:49 | 2022-11-18
جولة حوارية مرتقبة للكرد..هل يُحسم ملف الحقيبتين الوزاريتين؟
Play
جولة حوارية مرتقبة للكرد..هل يُحسم ملف الحقيبتين الوزاريتين؟
04:10 | 2022-11-18
في البصرة.. الإهمال يضرب مستشفى بعد ترميمه (فيديو)
Play
في البصرة.. الإهمال يضرب مستشفى بعد ترميمه (فيديو)
12:54 | 2022-11-17
بالفيديو: 19 مليون دولار لمنظومة اطفاء في مطار بغداد "لا تعمل"‎‎
Play
بالفيديو: 19 مليون دولار لمنظومة اطفاء في مطار بغداد "لا تعمل"‎‎
10:16 | 2022-11-17
الموارد تعتمد على خزن المياه وزيادة مساحات الاهوار في النجف
Play
الموارد تعتمد على خزن المياه وزيادة مساحات الاهوار في النجف
06:30 | 2022-11-17
بالفيديو: ماذا تعرف عن ملاعب كأس العالم في قطر؟
Play
بالفيديو: ماذا تعرف عن ملاعب كأس العالم في قطر؟
06:25 | 2022-11-17
كربلاء: مشروع الحزام الأخضر يعود مجددا الى الواجهة
Play
كربلاء: مشروع الحزام الأخضر يعود مجددا الى الواجهة
06:00 | 2022-11-17
انتقادات تطال الاتصالات بعد تبني مشروع النظام المروري: تأسيس لحقبة ضياع جديدة
Play
انتقادات تطال الاتصالات بعد تبني مشروع النظام المروري: تأسيس لحقبة ضياع جديدة
05:21 | 2022-11-17
الزحامات المرورية تخنق سائقي المركبات
Play
الزحامات المرورية تخنق سائقي المركبات
04:23 | 2022-11-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.