الاتحاد الخليجي يعلن جدول مباريات بطولة خليجي 25 في البصرة

وقال أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي جاسم الرميحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "لدينا تنسيق مستمر ومشترك مع الأخوة في اللجنة المنظمة للبطولة و الاتحاد العراقي لكرة القدم ، وهناك اطلاع دائم على كافة المستجدات ، وكافة الأمور التنظيمية الأخرى ذات الصلة".وأوضح أن "هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات ،وأن ما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية، والتي أُلغيت في اللحظات الأخيرة – دون الخوض في تفاصيلها – لن يكون سبباً، أو ذريعة يتحججُ بها البعض؛ لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 بالبصرة".واكد الرميحي:”نحن كاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على ثقة تامة بأن الاتحاد العراقي لكرة القدم سيقوم بتصويب اي قصور والعمل على عدم تكراره وتداركه في حينه ، وهم قادرون على ذلك بما يملكون من خبرات تنظيمية وكفاءات ميدانية".وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم السبت جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين والتي ستُقام في محافظة البصرة بجمهورية العراق في الفترة من 6 إلى 19 كانون الثاني 2023 .وتنطلق مباريات البطولة باللقاء الافتتاحي بتاريخ 6 كانون الثاني والذي يجمع منتخبي المجموعة الأولى العراق (المستضيف) وعمان ، على استاد البصرة الدولي