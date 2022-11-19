باركود في فنادق قطر لتعريف جماهير المونديال بالإسلام

ونشرت وسائل اعلام قطرية صورة توضح الـ"باركورد"، وبينت انها "باركود في غرف الفنادق في قطر للتعريف بالإسلام بكل لغات العالم أثناء بطولة كأس العالم".ويذهب الـ "الباركورد" بالمتصفّح نحو صفحة تابعة لوزارة الأوقاف القطرية، وتبدو في الواجهة الأولى منها خيارات تتضمّن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة يظهر دليل تعريفي بالإسلام.ويحمل "الباركورد" شعار مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، والذي أطلق مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم 2022 بالإسلام، من خلال مواد دينية مترجمة بلغات عدة.وتفاعل مغرّدون مع الصورة التي جرى تداولها بشكل واسع، ووصفوها بـ "الفكرة الإبداعية"، وعدّها ناشطون "فرصة ذكية" لنشر الإسلام.