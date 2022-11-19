الخارجية تناقش تحضيرات خليجي 25 مع سفراء الخليج

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "استضافت الاجتماع التداوليّ الخاص بمُناقشة التحضيرات الجاريَّة لإقامة بطولة خليجي 25، والتي سيستضيفها العراق في مُحافظة البصرة، مع سفراء دول الخليج واليمن المُعتمدين لدى العراق".وأضافت، ان " الاجتماع ترأسه رئيس اللجنة العليا المُشرفة على إقامة البطولة وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، وبمُشارَكة السفيرة صفية طالب السهيل رئيسة اللجنة الفرعيَّة في وزارة الخارجيَّة العراقيَّة، والسفير عبد الرحمن الحسينيّ، وتضمن الإجتماع استعراض الجُهُود والتحضيرات الجاريَّة لإنجاح البطولة، وإطلاع السفراء عليها، مُؤكَّدين على أهميَّة إنجاح هذا الاستحقاق الرياضيّ للعراق، وإكسابه رمزية خاصة وإكمال كافة الجوانب الأمنيَّة والخدميَّة المُتعلقة بإنجاح هذا الحدث الرياضيّ الهام".