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بفنادق عائمة وثقافات مختلفة.. صافرة المونديال تطلق بعد ساعات في قطر

كأس العالم فيفا 2022

2022-11-19 | 13:25
بفنادق عائمة وثقافات مختلفة.. صافرة المونديال تطلق بعد ساعات في قطر
2,362 مشاهدة

لم يتبقَ الا القليل على انطلاق اكبر فعالية رياضية في العالم، وواحدة من اكبر الاحداث المهمة التي ينتظرها الملايين، إذ ستقام بطولة كاس العالم 2022 في منطقة الشرق الأوسط ، وتحديداً في دولة قطر للمرة الأولى منذ انطلاقها قبل 92 عاماً، ووصفها مختصون بأنها أكبر حدث رياضي على الإطلاق يقام في المنطقة.

انفقت قطر ما يقرب 300 مليار دولار منذ أن منحت استضافة مونديال 2022، بواقع ثمانية ملاعب ستستضيف مباريات البطولة، سبعة منها تم بناؤها حديثا وواحد جرى تجديده، لكنها جميعا لا تمثل سوى جزء صغير من المبالغ التي استثمرتها الدولة منذ فوزها بهذا الحدث العالمي في عام 2010.

المبارة الافتتاحية
ستجري المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف ومنتخب الإكوادور يوم غد الأحد على إستاد البيت في مدينة الخور. فيما عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق من يوم الجمعة، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة.
وقال "الفيفا" في بيان، إن اورساتو "بعمر السادسة والأربعين، وهو أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، وبدأ بالإشراف على المباريات منذ عام 2010. كان حكم فيديو مساعد في كأس العالم 2018".

وتشارك قطر في كأس العالم 2022 بحكم استضافتها النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، فيما تخوض الاكوادور النهائيات للمرة الرابعة.

ووقع المنتخبان في مجموعة أولى تضم هولندا الوصيفة ثلاث مرات والسنغال بطلة إفريقيا التي تلقت صفعة موجعة بإصابة نجمها ساديو ماني ثاني أفضل لاعب في العالم لعام 2022 وأفضل لاعب إفريقي.

المنتخبات المشاركة
بلغ عدد الفرق المتأهلة لكأس العالم 13 منتخباً من قارة أوروبا وأربعة منتخبات من أميركا الجنوبية عبر التصفيات و6 من آسيا واحد كمستضيف وخمسة عبر التصفيات وخمسة من إفريقيا وأربعة من الكونكاكاف.

ووزعت المنتخبات الـ32 المشاركة في النهائيات على 8 مجموعات في الدور الأول للبطولة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

ورُفع الستار عن جدول مباريات المونديال، خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، وتم تحديد مواعيد المباريات الـ64.

قرعة كأس العالم
كانت قرعة كأس العالم، كالأتي:
المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.
المجموعة الثانية: إنكلترا - إيران - أميركا - ويلز.
المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.
المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا - الدنمارك - تونس.
المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.
المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.
المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.
المجموعة الثامنة: البرتغال -غانا - الأوروغواي - كوريا الجنوبية.

باركود

استثمرت قطر هذه البطولة النوعية، للتعريف عن الدين الاسلامي، فوضعت بعض فنادق الدوحة "باركود" في غرفها يتضمن معلومات عن الإسلام بلغات عدة، خلال أيام البطولة.

ونشرت وسائل اعلام قطرية صورة توضح الـ"باركود"، وبينت انه "في غرف الفنادق في قطر للتعريف بالإسلام بكل لغات العالم أثناء بطولة كأس العالم".

ويذهب الـ "الباركود" بالمتصفّح نحو صفحة تابعة لوزارة الأوقاف القطرية، وتبدو في الواجهة الأولى منها خيارات تتضمّن لغات مختلفة، وعند اختيار اللغة يظهر دليل تعريفي بالإسلام.

ويحمل "الباركود" شعار مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، والذي أطلق مبادرة تهدف إلى تعريف جماهير كأس العالم 2022 بالإسلام، من خلال مواد دينية مترجمة بلغات عدة.

وتفاعل مغرّدون مع الصورة التي جرى تداولها بشكل واسع، ووصفوها بـ "الفكرة الإبداعية"، وعدّها ناشطون "فرصة ذكية" لنشر الإسلام.

*المشروبات الكحولية

وعدت الدولة المسلمة قطر المشجعين من كل انحاء العالم بتخفيف التشدد في تطبيق قوانينها خلال هذا الحدث العالمي، وقد صدرت تأكيدات في أوائل سبتمبر الماضي على أن نقاط بيع للجعة ستُفتح في محيط الملاعب المونديالية الثمانية قبل ثلاث ساعات وحتى نصف ساعة من بداية المباريات، قبل أن تعود وتفتح بعد ساعة من صافرة النهاية. وستكون الجعة الخالية من الكحول متاحة داخل الملعب.

لكن القرار بحظر البيع قبل يومين من انطلاقة المونديال جاء مفاجئا، حيث حسم الاتحاد الدولي "الفيفا" الجدل حول بيع المشروبات الكحولية في محيط الملاعب المونديالية الثمانية، مؤكدا أنه "لن يتم السماح ببيعها ، بما فيها الجعة (البيرة) الكحولية، للمشجعين في الملاعب التي ستستضيف البطولة، والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول.

الى ذلك،أعلنت شركة "بادوايزر" العملاقة المنتجة للجعة (البيرة) والراعي الرئيس لكأس العالم منذ ثلاثة عقود، أن "القيود التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على بيع المشروبات الكحولية في محيط ملاعب مونديال قطر 2022 "خارجة عن إرادتنا"، مقرة بأن "بعض العمليات التي كانت مرتقبة في الملاعب لهذا الحدث الكروي "لا يمكن أن تستمر".

رياضة

كأس العالم فيفا 2022

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