منذ قرابة نصف قرن.. غياب بنزيما يسجل حدثاً نادراً في كأس العالم

وتلقى كريم بنزيما صدمة كبيرة بعدما أصبح خارج كأس العالم 2022، عقب الإصابة التي تعرض لها في تدريبات منتخب فرنسا خلال الساعات الأولى من أول أيام البطولة في قطر.وكان قائد ريال مدريد حصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2022 بعد تقديم موسم مبهر مع ريال مدريد، تُوج فيه بعدة ألقاب بينها الدوري الإسباني والبطولة الأهم دوري أبطال أوروبا.كأس العالم ستفتقد اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية بشكل عام لأول مرة منذ 44 عاما، وتحديدا منذ نسخة 1978 التي غاب عنها الدنماركي آلان سيمونسن المتوج بها في 1977.بنزيما وسيمونسنويقام مونديال قطر في توقيت استثنائي خلال منتصف الموسم الكروي، ولأول مرة مع نهاية العام، بعدما جرت العادة منذ انطلاقها أن تلعب في الصيف قبل أشهر من حفل جوائز الكرة الذهبية (بالون دور) الذي تقدمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.وكان حامل الكرة الذهبية حاضرًا في كل نهائيات كأس العالم منذ عام 1982، بدءا من كارل هاينز رومينيجه نجم منتخب ألمانيا السابق في مونديال 1982، وصولا إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خاض آخر نسختين لكأس العالم وهو صاحب "بالون دور".ورغم بلوغ بنزيما لعامه الـ34، فإنه لم يشارك في كأس العالم إلا في مناسبة وحيدة وتحديدا في نسخة 2014 بالبرازيل، وسجل وقتها 3 أهداف في 5 مباريات، قبل أن يودع مع منتخب فرنسا البطولة من الدور ربع النهائي على يد ألمانيا.