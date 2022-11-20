"فرقة BTS".. أبرز المعلومات عن حفل افتتاح مونديال قطر اليوم

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر المقبل، على 8 ملاعب مجهزة على أعلى مستوى.وتشهد منافسات كأس العالم 2022، مشاركة 32 منتخبًا، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، كل واحدة تضم 4 منتخبات.* يقام حفل افتتاح كأس العالم اليوم الأحد قبل المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في مستهل منافسات المجموعة الأولى.* من المقرر أن ينطلق الحفل في الساعة 5:40 بتوقيت العراق، ويتوقع أن يستمر لمدة 30 دقيقة.* تبدأ مباراة قطر والإكوادور الساعة (السابعة مساء بالتوقيت المحلي).* في البداية، كان من المقرر أن يقام الحفل قبل مباراة قطر التي كانت ستقام 21 نوفمبر، ما كان سيؤدي إلى موقف غريب تقام فيه مباراتان قبل حفل الافتتاح، وتقرر بعد ذلك تقديم موعد مباراة قطر إلى 20 نوفمبر تشرين الثاني.* يقام حفل الافتتاح في ملعب البيت الواقع على بعد 40 كيلومترا شمالي الدوحة والذي يسع 60 ألف متفرج.* استاد البيت هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن وسط الدوحة وهو أحد أكبر ملاعب البطولة ومزود بسقف قابل للطي.من سيؤدي الفقرة الغنائية في حفل الافتتاح؟* قال فريق موسيقى البوب الكورية (BTS) إن جونج كوك، وهو أحد أعضائه السبعة، سيشارك في الحفل.*المطربان القطريان فهد الكبيسي ودانا سيشاركان أيضا في أداء بعض فقرات حفل الافتتاح.* قال الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إن حفل الافتتاح سيتضمن فقرات عن 32 منتخبا تشارك في النسخة الحالية وأخرى عن الدول التي سبق لها استضافة البطولة إلى جانب المتطوعين المشاركين في تنظيم الحدث.* نفت المغنية البريطانية دوا ليبا تقارير تفيد بأنها ستشارك في الحفل، بينما قالت وسائل إعلام إسبانية إن المغنية الكولومبية شاكيرا لن تشارك أيضا في الحفل.* أعلن رئيس الإكوادور جييرمو لاسو غيابه عن مباراة منتخب بلاده الأولى في البطولة نظرا للاضطرابات التي يشهدها البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.*كما وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة لحضور حفل الافتتاح.* الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى قطر لحضور حفل الافتتاح أيضا.* الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سيحضر الحفل أيضا.* انطلق كأس العالم 2018 في روسيا بحفل أقيم في موسكو تصدره مغني البوب البريطاني وليامز والسوبرانو الروسية عايدة جاريفولينا.* أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو بكلمات خلال حفل الافتتاح.