"الرحلة" كل ما تريد معرفته حول كرة مونديال قطر

وتحمل الكرة الجديدة اسم "الرحلة"، وهي أول كرة قدم في العالم مصنوعة من الأحبار والمواد اللاصقة المائية والأكثر صداقة للبيئة على الإطلاق.كما تتميز بجلد من مادة البولي يوريثين مع بنية غير ملحومة مرتبطة حرارياً، وتنتقل أسرع من جميع سابقاتها، بحسب "الفيفا".إلى ذلك، تحتوي على جهاز استشعار داخلها، مما سيسمح باتخاذ قرارات دقيقة من خلال تقنية التسلل شبه الآلية.وستساعد البيانات المأخوذة من الكرة في تحديد نقطة الركلة الدقيقة، والتي سيتم نقلها إلى غرفة التحكم وجنباً إلى جنب مع البيانات من كاميرات التعقب.وتزن كرة كأس العالم 2022 حوالي 420 غراماً، ومتوفرة على موقع "أديداس" الإلكتروني بحوالي 177 دولاراً.فيما ستكون "الرحلة" الأحدث في سلسلة طويلة من كرات القدم المستخدمة في كأس العالم على مر السنين!