ولي العهد السعودي يصدر توجيهات تخص مونديال قطر

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قوله، إن "ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أصدر توجيهات جديدة تخص دعم كأس العالم في قطر".وأضاف أن "ولي العهد السعودي "وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في السعودية، بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يتابع وزير الرياضة ذلك ويرفع إليه أولا بأول".وينطلق بعد قليل حفل افتتاح المونديال يله مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر و الاكوادور.