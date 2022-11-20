أجواء خيالية.. لقطات من حفل افتتاح كأس العالم في قطر

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ"؛ لأول مرة في التأريخ.

واستهلت قطر بداية حفل الافتتاح بتلاوة آية من القرأن الكريم:وهذه هي النسخة الأولى من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.ويشمل حفل الافتتاح برنامجاً مكوناً من 7 فقرات يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، ويتم خلاله الاحتفاء بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.وستجري المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف ومنتخب الإكوادور على إستاد البيت في مدينة الخور. فيما عين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق من أمس الجمعة، الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو لقيادة المباراة.وتشارك قطر في كأس العالم 2022 بحكم استضافتها النهائيات للمرة الأولى في تاريخها، فيما تخوض الاكوادور النهائيات للمرة الرابعة.