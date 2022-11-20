قطر تخسر من الإكوادور في افتتاح المونديال

خسر المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد البيت في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.



أحرز إينير فالنسيا هدفي المنتخب الإكوادوري في الدقيقتين 16 و 31 أحدهما من ركلة جزاء.



وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الإكوادوري أول 3 نقاط له بالمونديال، بينما بقي العنابي بلا رصيد.