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قطر تخسر من الإكوادور في افتتاح المونديال
Alsumaria Tv
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خسر المنتخب القطري أمام نظيره الإكوادوري بنتيجة 0/2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد البيت في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.
أحرز إينير فالنسيا هدفي المنتخب الإكوادوري في الدقيقتين 16 و 31 أحدهما من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة، حصد المنتخب الإكوادوري أول 3 نقاط له بالمونديال، بينما بقي العنابي بلا رصيد.