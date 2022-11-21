منتخبات أوروبا ترضخ لتهديدات الفيفا: لا "إشارات مثلية" في كأس العالم

وقال جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، إن إنجلترا كان يجب أن تكون أكثر إصرارًا على ارتدائها بعد أن هدد الفيفا بحجز أي قائد يرتديه.لكن مارك بولينغهام ، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، قال صباح الاثنين إن إنجلترا تبحث ما إذا كانت هناك "طريقة أخرى لإظهار قيمنا" بعد أن هدد الفيفا بحجز أي قائد يرتدي شارة قوس قزح OneLove في مباريات كأس العالم.وأضاف "كنا مستعدين لدفع غرامات تنطبق عادة على انتهاكات لوائح المعدات ولدينا التزام قوي بارتداء شارة القيادة. ومع ذلك ، لا يمكننا وضع لاعبينا في الموقف الذي قد يتم فيه حجزهم أو حتى إجبارهم على مغادرة ميدان اللعب .وبين "نشعر بالإحباط الشديد من قرار FIFA الذي نعتقد أنه غير مسبوق - لقد كتبنا إلى FIFA في سبتمبر لإبلاغهم برغبتنا في ارتداء شارة One Love لدعم الاندماج في كرة القدم بنشاط ، ولم نتلق أي رد. يشعر لاعبونا ومدربوننا بخيبة أمل - إنهم مؤيدون أقوياء للإدماج وسيظهرون الدعم بطرق أخرى".وتم التأكيد على أن إنجلترا لن ترتدي شارة OneLove في نهائيات كأس العالم في قطر، رغم ان اتحاد كرة القدم وهاري كين كانا مصرين على ارتداء شارة القيادة كرسالة لمكافحة التمييز ودعم مجتمع LGBTQ +.وتأتي هذه الخطوة بعدما منع الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، من ارتداء شارة القيادة التي تدعم المثليين.وأخبر الفيفا أن لوائحه لا تسمح لهاري كين بارتداء شارة "OneLove" المصممة للتعبير عن التضامن مع الأشخاص المهمشين، بما في ذلك مجتمع المثليين في نهائيات كأس العالم في قطر.وسبق أن حذرت دولة قطر المنظمة لمنافسات كأس العالم 2022 من ارتداء مثل هذه الشارات التي تتنافى مع تعاليم الاسلام وتقاليد الشعوب العربية وعاداتها.وفي حال أصر بعض قادة المنتخبات على ارتداء هذه الشارة، فمن المنتظر أن يحصل على البطاقة الصفراء من قبل حكم المباراة.من جانبه أصدر المنتخب الهولندي بياناً بعد أن أعلنوا عن عدم إرتداء شارة دعم المثلية في كأس العالم.وقال المنتخب الهولندي "أولويتنا الأولى هي الفوز بالمباريات في كأس العالم. أنت لا تريد أن يبدأ قائدك مباراة ببطاقة صفراء ولهذا السبب - مع الألم في قلوبنا - كان علينا أن نقول لا لخطتنا".