لاعبو إيران يمتنعون عن ترديد نشيد بلادهم خلال المونديال

وصمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران المكونة من 11 لاعبا أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة الدولي.وتلعب إيران بالمجموعة الثانية رفقة إنكلترا والولايات المتحدة وويلز.ولم تعرف الأسباب الحقيقية لهذا الصمت، لكن من المرجح ان يكون ضمن إطار الدعم للاحتجاجات التي تشهدها إيران.وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ ايلول، بعد 3 أيام على اعتقالها بأيدي شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد.