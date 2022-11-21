انجلترا تكتسح إيران بسداسية في المونديال

وشهدت مباراة منتخب إنجلترا وإيران احتساب أطول وقت اضافي في تاريخ المونديال.وتم احتساب وقت اضافي 14 دقيقة في الشوط الأول بعد إصابه حارس مرمى منتخب إيران، علي رضا في الدقيقة ال5 من عمر المباراة.وانتهى الشوط الأول بتسجيل المنتخب الإنجليزي ثلاثة أهداف دون رد من توقيع رحيم ستيرلينج و ساكا و جود بيلينجهام.فيما سجلت اهداف المنتخب الإنجليزي في الشوط الثاني عن طريق ساكا في الدقيقة 62 وراشفورد في الدقيقة 71 وجريليش في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني.وجاء هدفي منتخب إيران عن طريق مهدي طارمي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني وقبل نهاية المبارة سجل المنتخب الإيراني الهدف الثاني من ضربة جزاء سجلها نفس اللاعب.