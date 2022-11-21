شباب العراق يتغلبون على فريق تركي بسداسية

حقق المنتخب العراقي للشباب، اليوم الاثنين، فوزاً كبيراً بستة أهداف مقابل هدف واحد على نادي الانيا سبور فئة "19 عاماً" الذي ينشطُ في الدوري التركي المُمتاز للفئةِ المذكورة.

والمُباراةُ هي الأولى ضمن معسكرِ منتخبنا الإعداديّ في مدينةِ أنطاليا التركيّة لنهائياتِ كأس آسيا للشَباب التي تستضيفها أوزبكستان آذار 2023.

وسيلعبُ منتخبنا يوم الخميس المُقبل لقاءً ثانياً أمام منتخبِ تركيا للشَباب الذي تابعَ مُدربه مباراةَ منتخبنا أمام الانيا سبور من على المُدرجات.