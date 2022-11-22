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اليوم.. السعودية بمواجهة الارجنتين وتونس تلاعب الدنمارك بمونديال قطر
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السومرية نيوز – رياضة
تجرى اليوم اربع مباريات في ثالث ايام مونديال قطر 2022 حيث تجمع المباراة الاولى منتخب الارجنتين بنظيره السعودي في تمام الساعة الواحدة ظهراً ضمن المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل.
ويستضيف ملعب المدينة التعليمية لقاء الدنمارك وتونس ضمن المجموعة الرابعة في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وفي تمام الساعة السابعة يلتقي منتخب المكسيك بنظيره البولندي ضمن المجموعة الثالثة على ملعب 974.
وتختتم مباريات اليوم بلقاء المنتخب الفرنسي بنظيره الاسترالي التي تقام على ملعب الجنوب ضمن المجموعة الرابعة في تمام الساعة العاشرة مساءاً.