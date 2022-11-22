اليوم.. السعودية بمواجهة الارجنتين وتونس تلاعب الدنمارك بمونديال قطر

ويستضيف ملعب المدينة التعليمية لقاء الدنمارك وتونس ضمن المجموعة الرابعة في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وفي تمام الساعة السابعة يلتقي منتخب المكسيك بنظيره البولندي ضمن المجموعة الثالثة على ملعب 974.وتختتم مباريات اليوم بلقاء المنتخب الفرنسي بنظيره الاسترالي التي تقام على ملعب الجنوب ضمن المجموعة الرابعة في تمام الساعة العاشرة مساءاً.