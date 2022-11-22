يتعلق بالموظفين.. السعودية تصدر قراراً جديداً بسبب مباراة الأرجنتين

وفي نفس الشأن، طالب وزير التعليم السعودي بإنهاء دوام منسوبي التعليم العام والجامعي عند الساعة 12 ظهراً أيضاً، لمشاهدة المباراة.ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الأرجنتيني الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية، الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.وتتواجد السعودية في المجموعة الثالثة التي تضم معها منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.وتوافد آلاف السعوديين على قطر لمؤازرة منتخبهم في مباراته الأولى أمام الأرجنتين.وخصّصت السلطات السعودية صالتي سفر في مطار الملك خالد بالرياض للرحلات المتجهة إلى الدوحة، اكتظت الإثنين بمئات المشجعين المتحمّسين لحضور مباريات الأخضر.