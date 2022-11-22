مونديال قطر.. الباندا "سهيل" يتوقع فوز الأرجنتين على السعودية

ويلتقي منتخب السعودية مع الأرجنتين في تمام الثانية ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022.ويسعى منتخب السعودية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد المرشحين للفوز باللقب في هذه النسخة من المونديال.يذكر أن المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 تضم مع السعودية والأرجنتين منتخبي بولندا والمكسيك.