بعد مباراة تاريخية.. السعودية تتغلب على الارجنتين بهدفين لهدف

تمكن المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، من تحقيق مفاجئة من العيار الثقيل بتغلبه على المنتخب الارجنتيني بهدفين لهدف واحد ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس العالم.

وجاءت اهداف الأخضر السعودي بواسطة صالح الشهري وسالم الدوسري بالدقيقتين 48 و53، في حين سجل ميسي هدف راقصي التانجو الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة.



وحقق المنتخب السعودي فوزه الأول التاريخي، ليحصد 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره المونديالي، فيما تكبدت الأرجنتين خسارتها الأولى في المجموعة الثالثة.