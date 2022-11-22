لصالح إيطاليا.. السعودية تحرم الارجنتين من تحقيق رقم قياسي

جاء ذلك بعد أن تغلب الأخضر على راقصي التانجو بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم "قطر 2022".وتوقف رصيد المنتخب الأرجنتيني عند 36 مباراة متتالية دون خسارة، على بعد مباراة واحدة من الرقم القياسي لإيطاليا (37 مباراة).يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر حاليا المجموعة الثالثة في كأس العالم برصيد 3 نقاط.