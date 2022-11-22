تعرف على أبرز الأرقام التاريخية لمباراة السعودية والأرجنتين في المونديال

وفاز المنتخب السعودي 2-1 على الأرجنتين ليحقق أول مفاجآت نهائيات كأس العالم بقطر في لقاء شهد استمرار احتساب وقت بدل ضائع طويل بلغ في المجموع 20 دقيقة.ونستعرض أبرز الأرقام التي عرفتها مواجهة الأرجنتين والسعودية:- بتسجيله في اللقاء أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي 5 لاعب يسجل في 4 نسخ لنهائيات كأس العالم بعد البرازيلي بيليه و الألمانيان ميروسلاف كلوزه وأوفه زيلر والبرتغالي كريستيانو رونالدو المرشح للإنفراد بالرقم القياسي في حال التسجيل بالنسخة الحالية ليصبح اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ لكاس العالم.- أصبح المنتخب الأرجنتيني أول منتخب في نهائيات كأس العالم يبدأ اللقاء ب4 لاعبين يتجاوزون 34 سنة في التشكيل الأساسي وهم ليونيل ميسي و أليخاندرو غوميز و أنخل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي.- احتسبت على الأرجنتين 7 حالات تسلل في الشوط الأول ضد السعودية أكثر مما احتسب ضده في 4 لقاءات في روسيا 2018 والتي بلغت 6 حالات تسلل.- سجل ليونيل ميسي أول هدف من ركلة جزاء في كأس العالم للأرجنتين ، منذ أن فعلها غابرييل باتيستوتا ضد إنجلترا في عام 1998. ولم يتمكن أرييل أورتيجا من التسجيل من ضربة جزاء ضد السويد (2002) وميسي نفسه ضد أيسلندا (2018).- المنتخب السعودي هو أول منتخب آسيوي يسجل هدفين ضد الأرجنتين في تاريخ كأس العالم بأكمله في جميع النسخ.- سجل المنتخب السعودي هدفين من أول تسديدتين له في اللقاء في بداية الشوط الثاني عبر صالح الشهري وسالم الدوسري.- حقق المنتخب السعودي أول فوز في لقاءه الافتتاحي خلال 6 نسخ شارك فيها بنهائيات كأس العالم حيث خسر في نسخة 1994 أمام هولندا 2-1 و في نسخة 1998 أمام الدانمارك 1-0 وفي نسخة 2002 أمام ألمانيا 8-0 وفي نسخة 2018 أمام روسيا 5-0 واكتفى بالتعادل 2-2 في نسخة 2006 أمام تونس.