أول تعليق عراقي رسمي حول فوز السعودية على الأرجنتين في المونديال

وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، إن "نهنئ منتخب السعودية الشقيق بفوزه المستحق على المنتخب الأرجنتيني".وأضاف، "أتمنى له، ولكل الأشقاء المشاركين في بطولة كأس العالم، الفوز والنجاح".وتمكن المنتخب السعودي، اليوم، من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على المنتخب الارجنتيني بهدفين لهدف واحد ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس العالم.