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بمناسبة فوز المنتخب.. السعودية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء
Alsumaria Tv
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وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، بأن يكون يوم غد الأربعاء، إجازة لجميع الموظفين في قطاعات الدولة كافة، والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.
وجاء توجيه الملك سلمان بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.
ودخل المنتخب السعودي التاريخ بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، بعدما استطاع قلب الطاولة على ميسي ورفاقه.