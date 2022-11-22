مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو "بشكل فوري"

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي: جاء فيه: "يعلن مانشستر يونايتد رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي بالتراضي وبشكل فوري".وقدم النادي "الشكر لرونالدو على إسهاماته الكبيرة التي قدمها على مدار الفترتين اللتين قضاهما في أولد ترافورد وسجل خلالهما 145 هدفا في 346 مباراة، ويتمنى له ولعائلته التوفيق في المستقبل".وأضاف "الجميع في مانشستر يونايتد يواصلون التركيز على استمرار الفريق في التقدم والتطور تحت قيادة المدرب إريك تن هاج والعمل سويا لتحقيق النجاح في أرض الملعب".