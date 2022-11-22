مجموعة السعودية.. تعادل سلبي بين المكسيك وبولندا

حسم التعادل السلبي مباراة المنتخب المكسيكي مع نظيره البولندي، التي جمعتهما باستاد 974، مساء اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.



وأضاع روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء لبولندا في الدقيقة 57، ليضيع فوزا مهما لمنتخب بلاده، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.



بهذا التعادل، نال كلا المنتخبين نقطة واحدة ليحتلا المركزين الثاني والثالث، خلف المتصدر المنتخب السعودي (3 نقاط) بينما يتذيل المنتخب الأرجنتيني جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدون نقاط.