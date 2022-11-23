كابوس الإصابات يعود.. ضربة جديدة لفرنسا في مونديال قطر

وتعرض هرنانديز لإصابة في ركبته اليمنى خلال الفوز الكبير لبلاده على أستراليا 4-1، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.وخرج لاعب بايرن ميونخ الألماني البالغ 26 عاما مبكرا، بعد هجمة افتتاح التسجيل لمنتخب أستراليا في الدقيقة 9.ويستمر كابوس الإصابات في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، بعد أفضل لاعب في العالم المهاجم كريم بنزيما، لاعبي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي والمدافع بريسنيل كيمبيمبي ولاعبين آخرين أمثال الحارس مايك مينيان والمهاجم كريستوفر نكونكو.وفي تشكيلة ديشان، سيلعب تيو هرنانديز، الشقيق الأصغر للوكاس، دور البديل في مركز الظهير الأيسر.وتسعى فرنسا إلى أن تصبح أول منتخب يحرز لقب بطولة كأس العالم مرتين تواليا منذ البرازيل في 1958 و1962.