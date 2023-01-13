اول تعليق للمدرب القطري بعد التأهل الى نصف نهائي خليجي 25

وقال بينهيرو في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد مباراةِ منتخب قطر ونظيره الإماراتي: "فريقنا أدى بشكلٍ جيد، وأنا فخور باللاعبين، وأضعنا فرصاً عديدة، ولكن إضاعة منتخب الإمارات ركلة الجزاء التي لم نرَ إعادتها كانت سبباً فيما حدث من سيناريو للمباراة".وأضافَ بينهيرو: أنا سعيدٌ جداً لما بذل من مجهودات"، مردفا :"المباراة كانت صعبةً، ورؤية الاتحاد القطري هي إعطاء الفرصة للاعبين،وتجربة اللعب أمام هكذا جمهور وهكذا أجواء، وفرصة مهمة لنموهم مستقبلاً كفريق منسجم، وحضور هكذا جمهور يمنح اللاعبين ثقةً أكبر بخوض مبارياتٍ من هكذا قبيل".وبشأن الجو العام للمباراةِ المقبلة أمام المنتخب العراقي صاحب الضيافة في الدور نصف النهائي لبطولة خليجي زين 25، وفقدان الجمهور العراقيّ الذي سيؤزار المنتخب العراقي، أكد بينهيرو"لن أكون حزيناً، المنتخب العراقي مضيف للبطولة، وأنا متأكد أن الجو العام لم يكن سلبياً علينا، الأهم إننا سعداء بالبقاء هنا، وإن هناك كرماً كبيراً وحسن ضيافة".واكد ان "تحضيراتنا انطلقت قبل أسبوعين من البطولةِ، ولم نخشَ المنتخب العراقي، رغم جدول المباريات المضغوط، مع إن المقام الأول هو للحالة الاستشفائيّة ومن بعدها نبدأ بالتفكير التكتيكيّ لكل مباراة".