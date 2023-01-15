عماد الحوسني: العراق المرشح الأبرز لتحقيق بطولة "خليجي 25"

وقال الحوسني، ان "المنتخب العراقي قدّم مستويات ونتائج إيجابية في هذه البطولة، وبرأيي، فإن العراق هو المرشح الأبرز لتحقيق اللقب، وكذلك لا بد من الإشادة بتنظيم البصرة للدورة الخليجية، ونحن كشعب عماني داعمين، وقلوبنا دائمًا مع العراق العظيم".وأضاف: "أنا معجب باللاعبين العراقيين، وخاصةً حسن عبد الكريم (قوقية)، الذي يمتلك إمكانات فنية جيدة، وكذلك زميله الآخر إبراهيم بايش".وبخصوص مشوار منتخب بلده في البطولة الخليجية، أكد الحوسني أنهم حقّقوا المطلوب بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، متوقعًا وصول الفريق كذلك إلى المباراة النهائية، لكنه وضع علامة استفهام على المستوى الفني.ويلاقي المنتخب العُماني نظيره البحريني، في الدور نصف النهائي يوم غدٍ الإثنين 16 يناير، فيما تجمع المباراة الأخرى في نصف النهائي منتخبي العراق وقطر.