شرطة البصرة تصدر تحذيرين للجماهير قبيل نصف نهائي "خليجي 25"

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها تحذر "الجماهير من استخدام بطاقات مزورة للدخول الى الملاعب، وسيتم التعامل مع هذه الحالات السلبية وفق المواد القانونية التي تختص بالتزوير وستعرض مستخدمها الى المسائلة القانونية حيث تعتبر جريمة التزوير جريمة مخله بالشرف ويعاقب عليها بالحبس".فيما حذرت قيادة شرطة محافظة البصرة الجماهير الرياضية من محاولات التسور و عبور السياج الخارجي للمدينة الرياضية، مبينة أن هذه الحالة تعتبر خرق امني و سيتم التعامل معها وفق القانون، بحسب البيان.وشددت على، "الالتزام بالتعليمات الخاصة بدخول الملاعب ".