تصريحات "مثيرة" من التونسية أنس جابر: تضحيات النساء أكبر بكثير من الرجال

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
رياضة
خليجي 25
كأس العالم فيفا 2022
محليات
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
رمضان 2022
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بغداد.. إحصائية "مفزعة" بأعداد السيارات: واحدة لكل شخصين و10 أضعاف الطاقة الاستيعابية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تصريحات "مثيرة" من التونسية أنس جابر: تضحيات النساء أكبر بكثير من الرجال

رياضة

2023-01-15 | 05:10
تصريحات &quot;مثيرة&quot; من التونسية أنس جابر: تضحيات النساء أكبر بكثير من الرجال
623 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكدت نجمة التنس التونسية، أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا سعيها لإلهام النساء في العالم العربي وأفريقيا والعمل على الارتقاء برياضة كرة المضرب النسائية هناك.

وقالت جابر أنه "ورغم وجود مساواة من حيث الجوائز المادية بين نجوم ونجمات كرة المضرب في البطولات الكبرى، فإن فعاليات أخرى لا تمنح النساء سوى ربع قيمة ما يحصل عليه الرجال في تلك المسابقات"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية

وتابعت: "هذا التناقض يغذيه الجهل.. فتضحيات النساء أكبر بكثير من الرجال، فمثلا إذا كنت أرغب في إنجاب طفل غدًا، فلا يمكنني ذلك لأنني مضطرة للاشتراك في هذه البطولة أو تلك، وبالتالي فهذه تضحية كبيرة مني كامرأة".

ولفتت النجمة التونسية إلى أنها ناقشت مع وزوجها مسألة إنجاب الأطفال، مضيفة: "على الصعيد المهني كل شيء يسير على مايرام، وهذا أمر له سلبياته وإيجابياته.. لكننا نتحلى بالصبر ونحن على ثقة كبيرة بأننا سوف ننجب أطفالا يوما ما".

وجابر منفتحة أيضًا بشأن التحديات التي تواجه اللاعبات عند تأثرهن بالدورة الشهرية، وفي هذا الصدد تقول "شعرت بذلك في بطولة ويمبلدون على وجه التحديد، لأننا مضطرات للعب بالزي الأبيض".

وتابعت: "صحيح أنهم يسمحون لنا بارتداء ملابس داخلية سوداء، ولكن إذا فعلنا ذلك فوقتها سوف يعلم الجميع أننا في فترة الحيض"، في إشارة إلى الإحراج الشديد بشأن ذلك الأمر.

وزادت: "بعض النساء يعانين آلام كبيرة، لاسيما في الظهر، خلال فترة الدورة الشهرية.. ولا أستطيع أن أخبركم كم مرة لعبت في اليوم الأول من حيضي، وكيف كنت أعاني وأبكي من الألم.. لقد خسرت العديد من المباريات بسبب ذلك".

وعن تضامنها مع النجمة اليابانية، ناعومي أوساكا، التي تعاني من مشاكل نفسية وكانت قد أعلنت عن خبر حملها مؤخرا، تقول جابر: ""ربما هناك عوامل تشابه بيننا، فنحن من الشرق... هي من اليابان وأنا أمثل الجانب العربي وأفريقيا".

وفي لفتة تكريم حديثة لأنس جابر، كانت أوساكا قد قالت آنفا: "إنها ألطف شخص قابلته على الإطلاق.. كنت خجولة للغاية.. وكل ما يمكنني فعله هو التغمغم ببضع كلمات، لكنها دائمًا ما كانت تأتي إليّ، وتطلق النكات وتجعلني أشعر براحة أكبر".

وتردف جابر: "إنني أتفهم النضال الذي واجهته ناعومي.. ودائما أحاول دائمًا إخبار اللاعبين الآخرين أنه وفي حال كنتم بحاجة إلى المساعدة، فأنا موجودة".

وتابعت: "قد يجد بعض اللاعبين سلوكي غريبًا، لكنه يصدر من قلب نقي، ففي النهاية كرة المضرب مجرد لعبة وليست مصدر تهديد للحياة".

وزادت: "خارج الملعب لا ينبغي تكون قاسيا، بل تحتاج فقط إلى أن تكون لطيفًا ومبتسمًا وأن تستمتع بقدر ما تستطيع. أنا مختلفة تمامًا في الملعب وأقاتل حتى نهاية من أجل الفوز، ولكن بعد انتهاء المباراة ومصافحة الخصم ينتهي كل شيء ونبدأ أمرا آخر".

ونبهت إلى أنها تتفهم بشكل كبير عدم اختيار اللاعبين الآخرين التصرف على هذا النحو، موضحة: "شخصيتي تميل إلى الابتسام والضحك مع الجميع".

وابتسمت جابر للمرة لدى سؤالها فيما إذا كان إطلاق لقب" وزيرة السعادة" عليها من قبل التونسيين ملائما لها، لتجيب: "لقد حصلت عليه وأنا أحبه لأنه يعكس شخصيتي. أريد فقط أن أجلب الفرح للناس".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
بالفيديو.. هتافات &quot;نزل الدولار&quot; حاضرة في ساحة الاحتفالات
Play
30.71%
15:05 | 2023-01-20
بالفيديو.. هتافات "نزل الدولار" حاضرة في ساحة الاحتفالات
15:05 | 2023-01-20
توضيح من الداخلية يخص سعر الدولار
15.55%
10:16 | 2023-01-21
توضيح من الداخلية يخص سعر الدولار
10:16 | 2023-01-21
بعد اللقب الخليجي.. المنتخب الوطني يلتقي الصدر في النجف (صور)
15.07%
15:21 | 2023-01-21
بعد اللقب الخليجي.. المنتخب الوطني يلتقي الصدر في النجف (صور)
15:21 | 2023-01-21
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
13.72%
01:33 | 2023-01-21
ارتفاع بأسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
01:33 | 2023-01-21
مشاهد من استقبال السوداني للمنتخب الوطني بعد التتويج الخليجي
Play
12.85%
05:47 | 2023-01-21
مشاهد من استقبال السوداني للمنتخب الوطني بعد التتويج الخليجي
05:47 | 2023-01-21
استعداداً للتوجه الى الخضراء.. المئات يتظاهرون وسط بغداد لهذا السبب (فيديو وصور)
Play
12.09%
03:45 | 2023-01-21
استعداداً للتوجه الى الخضراء.. المئات يتظاهرون وسط بغداد لهذا السبب (فيديو وصور)
03:45 | 2023-01-21
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بينهم أطفال.. انقاذ عائلة دفنت تحت الركام إثر انهيار منزلهم في كربلاء
Play
بينهم أطفال.. انقاذ عائلة دفنت تحت الركام إثر انهيار منزلهم في كربلاء
01:03 | 2023-01-22
مشاهد من استقبال السوداني للمنتخب الوطني بعد التتويج الخليجي
Play
مشاهد من استقبال السوداني للمنتخب الوطني بعد التتويج الخليجي
05:47 | 2023-01-21
استعداداً للتوجه الى الخضراء.. المئات يتظاهرون وسط بغداد لهذا السبب (فيديو وصور)
Play
استعداداً للتوجه الى الخضراء.. المئات يتظاهرون وسط بغداد لهذا السبب (فيديو وصور)
03:45 | 2023-01-21
بالفيديو.. هتافات "نزل الدولار" حاضرة في ساحة الاحتفالات
Play
بالفيديو.. هتافات "نزل الدولار" حاضرة في ساحة الاحتفالات
15:05 | 2023-01-20
أسود الرافدين يتوجون بكأس الخليج بمشاركة المهندس وأحلام
Play
أسود الرافدين يتوجون بكأس الخليج بمشاركة المهندس وأحلام
13:00 | 2023-01-20
بالفيديو.. السومرية تواكب الاستعدادات لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات
Play
بالفيديو.. السومرية تواكب الاستعدادات لاستقبال المنتخب الوطني في ساحة الاحتفالات
08:59 | 2023-01-20
نقل صورة الفرح والمأساة معاً.. عراقي يحتفل بالكأس الخليجي بقدم واحدة (فيديو)
Play
نقل صورة الفرح والمأساة معاً.. عراقي يحتفل بالكأس الخليجي بقدم واحدة (فيديو)
06:13 | 2023-01-20
"يوم نرجع نأخذها".. العذاري يوجه رسالة "غامضة" بعد الفوز بكأس الخليج (فيديو)
Play
"يوم نرجع نأخذها".. العذاري يوجه رسالة "غامضة" بعد الفوز بكأس الخليج (فيديو)
05:04 | 2023-01-20
المنتخب العراقي يرفع كأس خليجي 25
Play
المنتخب العراقي يرفع كأس خليجي 25
14:27 | 2023-01-19
بالصور.. أحلام وماجد المهندس يصلان البصرة
Play
بالصور.. أحلام وماجد المهندس يصلان البصرة
08:29 | 2023-01-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.