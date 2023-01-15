أبرزها مصير تشافي.. 4 عوامل تشعل كلاسيكو الأرض في نهائي السوبر الإسباني

وتظهر الكثير من العوامل التي تشعل مواجهة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية، لا سيما أن كل فريق أصبح له أهدافه الخاصة هذا الموسم، في ظل ضغوط الجماهير التي تطالب دائمًا بالتتويج بالألقاب والبطولات.مع وصول كل من برشلونة وريال مدريد إلى المباراة النهائية، ضمن كل منهما الحصول على 8 ملايين يورو، ويتوقف الأمر حاليًا على تحديد بطل السوبر الإسباني؛ إذ سيحصل الفائز على 4 ملايين إضافية، بينما سيتقاضى الوصيف مليوني يورو.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة يسعى للفوز بالسوبر للتخفيف من حدة قانون اللعب المالي النظيف الذي تفرضه الليغا الإسبانية، حيث ذكر خوان لابورتا، رئيس النادي، أن هناك عجزًا في الميزانية يبلغ 26 مليون يورو نتيجة الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.ويعني فوز برشلونة بلقب السوبر حصول النادي على 12 مليون يورو بصفة إجمالية، وهو رقم سيُسهم في تقليص الخسائر التي نجمت عن الإقصاء الأوروبي، وفي المقابل، فإن ريال مدريد يسعى هو الآخر لتحقيق ربح مادي يساعده في ضم صفقات جديدة في الصيف المقبل.يدرك تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، أن البرسا لم يفز بأي لقب منذ 21 شهرًا، حين فاز البلوغرانا بلقب كأس ملك إسبانيا في عهد الهولندي رونالد كومان، حين فاز البلوغرانا على أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة، ومنذ ذلك الحين، لم يحصد برشلونة أي لقب رسمي.أما ريال مدريد، فيأمل مدربه، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في أن يفوز بلقبه المحلي الأول هذا الموسم، والثاني إجمالًا بعد كأس السوبر الأوروبية، خاصةً أن الفريق تراجع مستواه في الموسم الحالي، فعلي الرغم من فوز الريال على برشلونة في كلاسيكو ذهاب الليغا (3-1)، فإنه خسر مؤخرا أمام فياريال (2-1)، وقبل كأس العالم قطر 2022، خسر (2-3) أمام رايو فايكانو.ويجب أن تسفر مباراة السوبر الإسباني عن فائز في هذا الكلاسيكو حتى لو ذهبت إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح، لذلك فإن المنافسة ستتواصل حتى اللحظات الأخيرة من المباراة.تأتي مباراة السوبر الإسباني كي تعبر عن المنافسة المحتدمة بين برشلونة وريال مدريد في مسابقة الليغا الإسبانية، والتي يتصدرها البلوغرانا برصيد 41 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني ولديه 38 نقطة.ويعني الفوز بالسوبر اكتساب أفضلية نفسية في صراع الفريقين في مسابقة الدوري الإسباني "الليغا".ويأتي صراع كبير بين كل من مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي كريم بنزيما، رأس حربة ريال مدريد، حيث يمثل كل منهما قوة كبيرة في مركزه، لذا فإن مهمة حارسي قطبي الكرة الإسبانية، تيبو كورتوا، ومارك أندريه تير شتيغن، ستكون صعبة.ويتصدر ليفاندفسكي جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني برصيد 13 هدفًا فيما يحل بنزيما في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، ويحاول المهاجم الفرنسي استغلال غياب لاعب برشلونة بسبب الإيقاف لثلاث مباريات في الليغا من أجل تضييق الخناق عليه.ذكرت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، سيتأثر موقفه بشدة إذا لم يفز بلقب هذا الموسم، ورغم تجديد عقده حتى يونيو/ حزيران 2024، فإن إدارة النادي الملكي قد تفكر في إبعاده، واستقدام زين الدين زيدان بدلًا منه، إذا استلزم الأمر من أجل استمرار الفوز بالألقاب.وفي الوقت نفسه، فإن إدارة برشلونة تصر على استمرار تشافي، لكن مع تراجع النتائج فإن مقعد المدرب قد يتغير في أي وقت، حيث ظهر في الصورة لويس إنريكي، الذي غادر منصبه في منتخب إسبانيا، وأيضًا الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق، حيث يميل رئيس النادي، لابورتا، إلى الاعتماد على المدرسة الألمانية في التدريب.