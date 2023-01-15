طقس البصرة في نصف نهائي خليجي 25

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تتأثر البلاد بامتداد منخفض من البحر الأحمر ليكون الطقس في مدينة البصرة يوم الاثنين 16 كانون الثاني 2023، غائماً جزئياً".وأضافت، أن "درجة الحرارة العظمى المتوقعة 18 درجة مئوية، والصغرى 10 مئوية"، مبينة أن "الرياح على العموم شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها 10 – 20 كم/س، أما مدى الرؤية سيكون من 6 – 8 كم".وتنطلق يوم غد، مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي (25) المقامة في البصرة، إذ يواجه العراق نظيره القطري في الساعة الرابعة والربع مساءً على استاد جذع النخلة، فيما يواجه المنتخب البحريني منتخب عُمان في الساعة الثامنة والربع مساءً على أديم ملعب الميناء الأولمبي.